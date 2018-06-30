Военнослужащие военной полиции ЮВО вернулись домой из Сирии

Более 150 военных полицейских были доставлены на аэродром Моздок самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации, где их встретили руководящий состав воинских частей и сослуживцы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Личный состав выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев.

На авиабазе Хмеймим перед отбытием в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих военной полиции государственными и ведомственными наградами. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей Родины.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.