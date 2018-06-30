СМИ: КНДР продолжает вести работу на секретных ядерных объектах

Американские спецслужбы предположили, что Северная Корея не до конца свернула работы на ядерных объектах по стране. Так, по их данным, на некоторых объектах все еще ведутся испытания. Об этом передает NBC News, которые ссылаются на собственные источники.

«Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные доказательства того, что они пытаются ввести США в заблуждение», - заявил один из источников телеканала.

Напомним, 12 июня на пресс-конференции в Сингапуре Дональд Трамп заявил, что готов прекратить совместные с Южной Кореей военные учения в обмен на ядерное разоружение Северной Кореи. Обе стороны подписали совместный документ, который должен быть выполнен «в полном объеме и без промедлений».