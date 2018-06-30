Мы создаем силу, которую никто ранее не видел – Трамп о встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообщался с журналистами в преддверии саммита Россия – США. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе тем для обсуждения с российским лидером Трамп назвал гонку вооружений, затраты на которую можно значительно сократить. Переговоры, по мнению президента США, выльются в создание некоей новой силы.

«Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире. Мы можем даже поговорить об экономии миллионов долларов на оружии... мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел», - заявил американский лидер.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа официально утверждена и назначена на 16 июля. Она пройдет в Хельсинки. Лидеры двух стран намерены обсудить, в числе прочего, российско-американские отношения, а также украинский и сирийский вопросы.