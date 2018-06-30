Гроза, дождь, град и сильнейший ветер: на Москву надвигается грандиозная непогода

На российскую столицу надвигается серьезная непогода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Город ожидает сильнейшая гроза с градом, дождем и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Опасность сохранится вплоть до наступления первого июля.

Данная погода представляет угрозу для жизни – москвичам и гостям столицы порекомендовали обходить стороной шаткие конструкции, парковать машины в гараже, а не на улице, и вовремя закрывать окна.

Ранее стало известно, что в связи с непогодой 30 июня временно прекратит работу фан-зона ЧМ-2018. В этот день состоятся два матча 1/8 финала турнира: в Казани сборная Франции встретится с Аргентиной, а в Сочи команде из Уругвая выпало посостязаться с Португалией.