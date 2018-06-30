Американский комик представился сенатором и провел переговоры с Трампом

Стенд-ап комик из США Джон Мелендес заявил, что смог дозвониться до Дональда Трампа под именем сенатора демократической партии Роберта Менендеса и даже провел короткие переговоры с президентом.

Изначально Менделес позвонил операторам Белого дома, сообщив им о срочной необходимости обсудить с Трампом один из законопроектов. Спустя время ему перезвонил советник американского президента Джаред Кушнер, который соединил комика с главой США.

В ходе телефонного Менделес обсудил с президентом иммиграционную политику Штатов и ситуацию вокруг Верховного суда США.

Более того, Трамп упомянул расследование о коррупции против сенатора и поздравил его с выигранным судебным разбирательством.

В настоящий момент в Белом дома выясняют, по каким причинам комика связали с главой США.