Японская космическая ракета взорвалась сразу после запуска: видео

Ракета MOMO разработки частной японской фирмы взорвалась сразу же после запуска. Об этом сообщает Nico News.

Запуск происходил на полигоне на острове Хоккайдо. Ракета оторвалась от земли и преодолела несколько десятков метров, однако внезапно рухнула на место взлета, разрушив стартовый стол, взорвавшись и вызвав сильный пожар.

Это уже вторая в Японии попытка запустить частную космическую ракету без участия в процессе государственного агентства. Стоимость проекта составило около полумиллиона долларов

Первая попытка состоялась в июле прошлого года и тоже завершилась неудачей – сразу после старта возникли серьезные проблемы с телеметрией, и специалисты произвели остановку двигателя. К счастью, в обоих случаях при падении ракеты никто не пострадал.