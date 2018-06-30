Обнаружена серьезная уязвимость во всех новых Android-устройствах

Программисты обнаружили опасную уязвимость RAMPage во всех мобильных устройствах Android, вышедших с 2012 года. По данным исследователей, RAMPage является вариацией Rowhammer, благодаря которой хакеры могли получить доступ к любым данным без каких-либо специальных расширений мобильного браузера всего за две минуты.

В своем блоге специалисты рассказали, что RAMPage может заменить ячейки памяти таким способом, что даст возможность хакерам завладеть правами администратора, после чего украсть с устройства абсолютно все личные данные: от паролей до фотографий.

Эксперты предупредили, что в ближайшем будущем под угрозой окажутся и смартфоны марки Apple.