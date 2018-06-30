В Пентагоне подсчитали стоимость вывода войск из Германии

Американское военное ведомство провело анализ стоимости и последствий масштабного вывода войск США из Германии. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Причиной для этого послужило напряжение между лидерами Германии и США, которое возросло за последнее время. Ранее Трамп поражался количеству американских солдат на территории Европы и неоднократно призывал ее увеличить расходы на оборону, а не заставлять США «платить за все».

По данным издания, о принятии решения в Пентагоне речь пока не идет, на текущий момент аналитики просто рассматривают варианты. Кроме того, сам анализ не был заказан непосредственно администрацией президента.

Однако информация уже смутила европейское руководство. Как сообщает издание, сейчас в Европе пытаются понять, насколько серьезны намерения Трампа, и не является ли все это элементом переговорного плана Трампа перед саммитом НАТО.