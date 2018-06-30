Умер российский художник и мультипликатор Хихус

30 июня, в ночь с пятницы на субботу, ушел из жизни российский художник и мультипликатор Павел Сухих, более известный под псевдонимом Хихус. О смерти картуниста в социальных сетях сообщили его друзья и коллеги.

Хихус вел борьбу с раком, однако в итоге болезнь взяла свое. Мужчина ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Хихус – один из самых известных российских авторов комиксов и создатель первого российского фестиваля комиксов «КомМиссия», а также идеолог проекта «Респект».

Среди самых известных его работ значатся комиксы «Как я похудел на 21 грамм» и мультфильм «Человек в пенсне».