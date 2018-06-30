Трамп опроверг слухи о выходе США из ВТО
«К нам относились очень плохо в ВТО... это нечестно. К США должны относится более честно. Но я не говорю о выходе из ВТО», — сказал президент США.
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Соединенные Штаты Америки не намерены покидать Всемирную торговую организацию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что он недоволен отношением ВТО к США, однако намерен решить проблемы без ухода страны из организации.
«К нам относились очень плохо в ВТО... это нечестно. К США должны относится более честно. Но я не говорю о выходе из ВТО. Я считаю, что споры в ВТО должны разрешаться более справедливым способом», — заявил американский президент.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент Трамп якобы намерен вывести Штаты из ВТО. Президент якобы заявлял своим чиновникам, что не понимает, зачем его страна состоит в организации, «созданной для того, чтобы разрушать США».