«У нас на море есть только дуля»: на Украине признали, что им нечем бороться с Россией

Украина не располагает ничем, что можно было бы противопоставить российскому флоту в Азовском море. Об этом заявил заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала ZIK, передает РИА Новости.

Противодействовать россиянам на море Украина может, только показывая «дулю», так как это единственное, чем обладает армия страны на море. Это красноречиво объяснил заместитель министра своему собеседнику по эфиру Дмитрию Снегирева, который призывал украинскую армию «эффективно» реагировать на действия России на море, используя некие «современные разработки ВПК».

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», - ответил Тука.

Ситуация на море обострилась после того, как в марте этого года украинскими пограничниками было задержано судно «Норд», которое следовало под флагом России. Членов экипажа обвинили в нарушении порядка въезда на якобы оккупированную территорию Украины.