Apple перезапустит «Карты» практически с нуля

Компания Apple собирается полностью перезапустить приложение «Карты» для iOS 12, передает TeenCrunch.

Выпуск новой версии запланирован уже на 2018 год. В нее специалисты компании планируют добавить информацию, полученную с панорамных камер, сбором которой Apple занялась еще в 2015 году.

Как сообщил старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью, компания работает над созданием «лучшего картографического приложения в мире».

Первыми обновленной версией приложения смогут воспользоваться жители Северной Калифорнии. Отмечается, что со временем карты будут становиться все более детализированными.