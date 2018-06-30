Apple перезапустит «Карты» практически с нуля
Обновленное приложение появится у владельцев iPhone уже в 2018 году.
Фото: Frank Duenzl / picture alliance / Globallookpress
Компания Apple собирается полностью перезапустить приложение «Карты» для iOS 12, передает TeenCrunch.
Выпуск новой версии запланирован уже на 2018 год. В нее специалисты компании планируют добавить информацию, полученную с панорамных камер, сбором которой Apple занялась еще в 2015 году.
Как сообщил старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью, компания работает над созданием «лучшего картографического приложения в мире».
Первыми обновленной версией приложения смогут воспользоваться жители Северной Калифорнии. Отмечается, что со временем карты будут становиться все более детализированными.