Ученые назвали одну из главных причин развития диабета

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что стремительный рост числа диабетиков связан с высоким уровнем загрязнения воздуха в мегаполисах. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Lancet Planetary Health.

«Наше исследование показывает, что связь между уровнем загрязнения воздуха и частотой развития диабета существует во всех странах мира», - говорится в научном труде.

Отмечается, что даже в городах, где этот показатель довольно низок, существует риск заболеваний диабетом.

На настоящий момент, по официальном данным, число диабетиков превышает 420 миллионов. Ученые считают, что для снижения показателя необходимо сменить действующие стандарты загрязнения воздуха.