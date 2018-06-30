Трамп допустил возможность признания Крыма российским

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности признания Крыма российским регионом. Об этом лидер США сказал журналистам президентского пула, передает РИА Новости.

Трамп отвечал на вопросы относительно саммита Россия – США, который стороны запланировали на 16 июля. Один из корреспондентов задал вопрос, может ли Трамп признать полуостров Крым частью России.

«Посмотрим», - ответил президент.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также вопросы международной повестки, в том числе Украину и Сирию.