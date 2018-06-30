Трамп озвучил темы предстоящих переговоров с Путиным

Американский президент Дональд Трамп огласил журналистам вопросы, которые он собирается поднять в ходе своей встречи с Владимиром Путиным.

Самыми важными темами глава США назвал «Украину, Сирию и выборы», передает ТАСС.

Он также отметил, что планирует обсудить с Путиным, «что уступил Обама», имея ввиду Крым. Трамп добавил, что именно бывший президент США в свое время «упустил» полуостров.

Напомним, 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что американский лидер готов заключить с Путиным сделку, исходя из которой США выведут войска с сирийской территории, а российская сторона закроет доступ Ирану к юго-западным районам Сирии.