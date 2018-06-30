Пентагон увидел «космическую угрозу» со стороны России

В Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что в ближайшем будущем Россия может запустить в космос свое новое оружие, передает американское издание Defense One.

По данным издания, Пентагон обладает информацией о том, что в настоящий момент Россия совместно с Китаем работает над созданием технологии, которая бы позволила перехватывать спутники как с земли, так и из космоса.

Глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли выразил опасения, что Штаты теряют технологическое превосходство в космосе. Однако он добавил, что к созданию подобных технологий вскоре приступят и американские специалисты.