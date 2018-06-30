Спикер Рады попросил у США создать «международный центр противостояния русским угрозам»
Официальный представитель украинского парламенты Андрей Парубий попросил США создать организацию, которая, по его мнению, может называться «Международный центр противостояния русским гибридным угрозами». Об этом спикер рассказал в Facebook.
Парубий провел в США встречу со своими коллегами из стран «Балто-Черноморского пояса свободы» - Грузии, Литвы, Молдовы и Польши. В Вашингтоне представители национальных парламентов встретили со спикером Конгресса США Полом Райаном.
«Наша цель - продемонстрировать единство государств, которые находятся на передовой!.. Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противостояния русским гибридным угрозам», - написал Парубий.
Кроме того, Парубий поделился «успокоительной» новостью о том, что проект «Северный поток-2» якобы точно будет запрещен, поскольку, по его словам, ему дали такие гарантии в Штатах. На основании чего сделан столь смелый вывод, в тексте спикера не уточняется.
Ранее в министерстве экономики Германии заявили, что США не будут препятствовать постройке «Северного потока-2» и откажутся от санкций в отношении проекта. Проложить газопровод дали разрешение Германия, Швеция и Финляндия, Москве осталось дождаться ответа только от Дании.