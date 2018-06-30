Бывший президент Украины рассказал, как Киеву «вернуть» Донбасс
Главной проблемой, по мнению Кравчука, является то, что в Донбассе «полностью отсутствует все украинское».
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что вернуть Донбасс в состав Украины возможно, однако для этого сперва необходимо предоставить «местное самоуправление с акцентом на автономию». Об этом экс-президент заявил в интервью изданию «Обозреватель».
Он добавил, что «присоединение» будет нелегким, так как в настоящий момент в Донбассе не осталось ничего украинского.
«У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть», - отметил Кравчук.
Операция украинских властей против самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.