Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что вернуть Донбасс в состав Украины возможно, однако для этого сперва необходимо предоставить «местное самоуправление с акцентом на автономию». Об этом экс-президент заявил в интервью изданию «Обозреватель».

Он добавил, что «присоединение» будет нелегким, так как в настоящий момент в Донбассе не осталось ничего украинского.

«У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть», - отметил Кравчук.

Операция украинских властей против самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.