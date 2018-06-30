МИД РФ объяснил отказ выдавать Сноудена США

Москва не собирается выносить на обсуждение вопрос о выдаче бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена на предстоящем саммите в Хельсинки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Сноуден сам должен принять решение, в какой стране он будет находиться.

«Президент Путин затронул этот вопрос несколько лет назад, когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден», - рассказал глава МИД РФ в интервью телеканалу Channel 4.

Лавров подчеркнул, что российские власти уважают права Сноудена и не собираются против воли выдворять его из страны.

Напомним, 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Хельсинки. Американский лидер уже заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой и надеется, что они смогут поладить