В Италии открылось представительство ЛНР

В итальянском городе Мессина открылось представительство самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передает РИА Новости.

Как отметил Дейнего, представительство призвано расширить дипломатические связи между Италией и республикой и выполнять функции культурного центра. Главой представительства стал профессор Мессинского университета Даниеле Макрис.

«Надеюсь, что это только начало, что вашему примеру последуют другие представители механизмов народной дипломатии, которые постоянно сочувствуют происходящему здесь», - сказал и.о. министра иностранных дел ЛНР во время конференции, приуроченной к открытию представительства.

Дейнего добавил, что создание представительств, работающих по принципу «народной дипломатии», очень важно для маленьких непризнанных государств, подобных ЛНР, поскольку является фактором, способным убедить официальные власти признать факт существования таких государств.