Компания «Натали Турс» объявила о сокращении своих чартерных программ

Компания «Натали-Турс» заявила о полной отмене своих чартерных рейсов в связи с низкими финансовыми показателями. Официальное подтверждение опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении отмечается, что речь идет о полетах в такие города, как Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталья и Ираклион. Все чартерные рейсы будут приостановлены, начиная с 30 июля 2018 года.

В компании заявили, что всем туристам, которые собирались отправиться в путешествия по путевкам «Натали-Турс», будет выплачена денежная компенсация. Сроки возврата не уточняются. Тем не менее, отмечается, что согласно закону «О защите прав потребителей» средства должны быть возвращены не позднее чем через десять дней после подачи официального заявления.