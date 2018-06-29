Стал известен арбитр матча ЧМ-2018 между Россией и Испанией
Главный для россиян матч плей-офф турнира будет судить бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса.
Фото: Mike Kireev / ZUMAPRESS / Globallookpress
Арбитром встречи России и Испании в 1/8 финала станет голландец Бьорн Кейперс. Об этом сообщает РИА Новости.
Помощниками судьи на линии станут голландские специалисты Эрвин Зейнстра и Сандер ван Рукел. В качестве резервного рефери выступил француз Клеман Тюрпен.
Команда Кейперса уже работала в рамках ЧМ-2018. Она судила матч между Уругваем и Египтом, а также встречу Бразилии и Коста-Рики.
Игра России и Испании состоится в Москве первого июля в 17:00. Сборная РФ выиграла два матча из трех на групповом этапе и досрочно вышла в плей-офф, потерпев поражение лишь от Уругвая.