Стал известен арбитр матча ЧМ-2018 между Россией и Испанией

Арбитром встречи России и Испании в 1/8 финала станет голландец Бьорн Кейперс. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощниками судьи на линии станут голландские специалисты Эрвин Зейнстра и Сандер ван Рукел. В качестве резервного рефери выступил француз Клеман Тюрпен.

Команда Кейперса уже работала в рамках ЧМ-2018. Она судила матч между Уругваем и Египтом, а также встречу Бразилии и Коста-Рики.

Игра России и Испании состоится в Москве первого июля в 17:00. Сборная РФ выиграла два матча из трех на групповом этапе и досрочно вышла в плей-офф, потерпев поражение лишь от Уругвая.