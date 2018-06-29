В свои дома в Хомсе и Восточной Гуте вернулись более 177 тысяч сирийских беженцев

Более 177 тысяч сирийских беженцев вернулись домой в Хомсе и Восточной Гуте, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в Восточную Гуту – 112 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 634 жителя Восточной Гуты и 106 585 жителей провинции Хомс», - сказал он.

В населенном пункте Касири-Карабеси провинции Хомс, по его словам, было проведено торжественное открытие дороги Хомс-Масьяф с участием министра транспорта Сирии и глав администраций населенных пунктов провинции Хомс.

«Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Харет-Тукман, Тель-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс российская военная полиция выставила наблюдательные посты», - добавил генерал-майор.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Лаха и Мазлун. Как отметил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.