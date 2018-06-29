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Огромная змея выползла на лобовое стекло едущего автомобиля: видео

Наталья Вальханская
22:45 29.06.2018
Мужчина попытался смахнуть змею дворниками, но это не принесло результата.
Фото: Mike Pelton‏ / Twitter
Видео: Mike Pelton‏ / Twitter

Змея вылезла из-под капота автомобиля жителя Аризоны Лайрда Малера прямо во время движения по дороге.

Сначала, заметив высунувшуюся голову, мужчина подумал, что это может быть ящерица, однако потом пресмыкающееся целиком выползло прямо на лобовое стекло, сообщает ABC15.

Мужчина попробовал смахнуть змею дворниками и одновременно снимал происходящее на телефон.

Однако рептилия, выбрав момент, ухитрилась забраться обратно под капот. Приехав к дому, Малер вызвал службу контроля за животными, но специалисты так и не смогли найти змею.

Мужчина сокрушается, что до конца не уверен, что пресмыкающееся покинуло корпус машины и не выползет откуда-нибудь в самый неподходящий момент.

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