Роскомнадзор выявил нарушения закона о СМИ каналом France 24

Роскомнадзор направил письмо учредителю зарегистрированного в РФ телеканала France 24 о нарушении им закона о СМИ, передает ТАСС.

В ведомстве постановили, изучив лицензионные договоры, что редакционную деятельность французского телеканала контролирует иностранное юрлицо, что нарушает действующие нормы. РКН проинформировало учредителя France 24, что по решению суда работа СМИ может быть приостановлена, а также может быть аннулирована лицензия на вещание телеканала, выданная «Медиа Коммуникейшнс».

«Роскомнадзор в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ выявил со стороны зарегистрированного в России телеканала France 24 нарушение ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации"», — уточнили в ведомстве.

По закону «О СМИ» доля иностранного участия в уставном капитале учредителя средства массовой информации не должна превышать 20%.

Тем временем, France 24 не прокомментировал уведомление Роскомнадзора, что следует из высказываний официального представителя новостного телеканала.

«Нет никаких комментариев по данному вопросу. Мы ничего не получили ни в своем московском офисе, ни в парижском», - сказали в телекомпании.

Отмечается, что предупреждение Роскомнадзора было направлено учредителю France 24 на следующий день, после того как Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес предупреждение телеканалу RT France в связи с выпущенного сюжета о Сирии, которому якобы «недоставало честности, точности в подаче информации и разнообразия точек зрения».