В Австрии официально разрешили регистрировать людей «третьего пола»

Конституционный суд Австрии разрешил регистрировать «третий пол» в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Таким образом интерсексуалы, то есть люди, не относящие себя к мужскому или женскому полу, получили право на внесение соответствующих данных об их половой принадлежности в документы, передает ТАСС.

Конституционный суд рекомендует использовать для таких людей определения «иной», «смешанный», «неопределенный».

Соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц, чей хромосомный анализ не смог однозначно определить принадлежность исца к тому или иному полу.