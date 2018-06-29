Лавров: в ОЗХО наблюдаются опасные манипуляции

Ранее ОЗХО пользовалась полным доверием России, однако в организации наблюдаются серьезные манипуляции, нарушающие положения конвенции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

«Несколько дней назад ОЗХО подверглась грубой манипуляции, когда Великобритания и их союзники поддержали расширение мандата организации», - отметил дипломат.

По его словам, решение, принятое по итогам голосования и дающее ОЗХО полномочия выносить обвинительные вердикты, не является «хорошо продуманным и дальновидным», более того, «он очень опасен». Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эксперты организации должны сами посещать места предполагаемых химатак. и своими руками брать образцы и иметь их при себе до тех пор, пока не доедут до лаборатории.

Глава МИД РФ подчеркнул, что конвенция грубо нарушается. В связи с чем Москва попытается исправить ситуацию, так как данное решение пойдет на регулярную конференцию государств-участников в ноябре нынешнего года.

«Если исправить не удастся дни ОЗХО будут сочтены. По крайней мере, ОЗХО не останется универсальной организацией», - заключил Лавров.

Напомним, участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия в Гааге одобрили предложенное Британией расширение мандата ОЗХО, которое разрешит организации устанавливать виновных в химатаках.