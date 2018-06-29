Астрономы уверяют, что нашли сестру-близнеца Земли

Астрономы заявили, что планета Kepler-186f, обнаруженная в апреле 2014 года и названная двоюродной сестрой Земли, может быть ее сестрой-близнецом. Она оказалась первой планетой размером с нашу планету. При этом она находится на комфортном расстоянии от Солнца, то есть в «зоне обитаемости», где может зародиться жизнь.

Ученые из Технологического Института Джорджии и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики указывают на то, что Kepler-186f может оказаться «второй Землей». Об этом они написали в статье в Astronomical Journal.

По их словам, экзопланета не страдает от «качания оси», поэтому там могут существовать климат и «земные» времена года, в отличие от Марса, у которого ось нестабильна. Его «качания оси», как поясняют эксперты, были одной из причин, почему запасы марсианской воды и атмосферы «сбежали в космос».

Моделирование показало, что на Kepler-186f, как и на еще одной «сестре» Земли, Kepler-62f, благоприятные климатические условия. Таким образом, вероятность появления жизни за пределами Солнечной системы повышается.

В настоящее время подтверждено существование более 3,5 тысяч экзопланет в 2,8 тысячах планетарных системах. Однако сейчас астрономы уверены, что в Млечном Пути более 100 млрд планет, из которых 5-20 млрд могут быть похожими на нашу Землю.