Подросток насмерть сбил бабушку с внуком в Дагестане: видео

Страшная авария попала на запись камеры видеонаблюдения в Хасавюрте. Внедорожник на большой скорости вылетел на тротуар, по которому в этот момент шли три человека.

После того, как автомобиль сбивает людей, от удара на них обрушивается кирпичная стена. На кадрах видно, что признаки жизни подает только один человек, попавший под машину.

Как сообщают очевидцы, в момент аварии за рулем внедорожника находился 14-лений подросток, взявший без разрешения машину у родителей. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли бабушка и ее внук. Степень тяжести травм третьего пострадавшего не уточняется.