«Нацистская принцесса» в разведке: Берлин признал сотрудничество с дочерью Гиммлера

После смерти дочери рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц, Федеральная разведывательная служба (BND) Германии признала, что сотрудничала с ней во время холодной войны, передает Daily Mail.

В BND подтвердили, что Бурвиц работала в агентстве секретарем в 1960-х годах, хотя она никогда не отказывалась от своего отца или приверженности нацистскому режиму, и постоянно пыталась оправдать его преступления. Однако женщине все-таки пришлось поменять свое имя, чтобы ее приняли на службу.

Всю свою жизнь до самой смерти в возрасте 88 лет дочь Гиммлера принимала участие в митингах неонацистов и состояла в экстремистских организациях. С 1951 года Гудрун участвовала в деятельности объединения «Тихая помощь», оказывавшего помощь бывшим нацистам. Члены этой группы называли ее «нацистской принцессой».