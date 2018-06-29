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Лавров: Лондон мог попытаться скрыть улики по делу о Скрипалях

Василиса Морозова
20:44 29.06.2018
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что считает интересной ситуацию, когда покидающая ЕС Великобритания определяет политику союза по отношению к России.
Фото: I-Images / ZUMAPRESS / Globallookpress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, Британия получила политическую выгоду от ситуации с отравлением Скрипалей. Однако, не исключено, что Лондон мог попытаться скрыть улики, уверен дипломат.

Он уточнил, что российским представителям так и не дали консульский доступ к Скрипалю, а также не было объяснений отказа в выдаче визы племяннице Скрипаля Виктории. В ответ на предложение Москвы о совместном расследовании инцидента Лондон заявил лишь: «Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил».

«На месте отравления проводится дезинфекция. Прошло полгода или месяца четыре с того момента, как все это случилось. Чудесным образом исцелился полицейский, как и сами Скрипали. Сейчас говорят о том, чтобы снести дом, где они жили, снести дом полицейского. Это выглядит как целенаправленное физическое уничтожение улик», - подчеркнул Лавров.

Российский дипломат также назвал странным решение убрать ту самую скамейку, где сидели Скрипали, а также что полиция осматривала место отравления без средств спецзащиты. На вопрос журналиста о том, обвиняет ли Россия Британию в попытках скрыть улики, Лавров отметил, что он «не исключает этого».

«Безусловно, Великобритания получила политическую выгоду от происходящего», - подчеркнул он.

По его мнению, «это очень любопытная ситуация», когда «страна, выходящая из ЕС, определяет политику Евросоюза по отношению к России».

«Они обратились ко всем европейским странам, говоря: вы должны выслать российских дипломатов, вы должны их выслать... они так и поступили, большинство из них», - пояснил глава МИД РФ.

Российско-британские отношения резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на спецслужбы Британии Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в случившемся Москву, что Россия категорически отрицает. В результате происшествия Британия и еще ряд стран выслали около 100 российских дипломатов, на что Москва вынуждена была ответить.  

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