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Лавров рассказал, как на самом деле появилась «Аль-Каида»*

Василиса Морозова
20:04 29.06.2018
Авантюры, предпринимаемые Западом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, оказываются на руку террористам, поскольку именно так и возникла «Аль-Каида»*. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров рассказал, как на самом деле появилась «Аль-Каида»*
Фото: Handout / ZUMAPRESS / Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 рассказал, как США способствовали появлению «Аль-Каиды»*.

Российский министр в интервью сначала отметил, что НАТО бомбило Ливию, превратив ее в «черную дыру», через которую волна незаконных мигрантов хлынула в Европу, «поэтому теперь ЕС подчищает за НАТО».

Затем он подчеркнул, что США потеряли контроль над моджахедами в Афганистане, которых готовили для борьбе с СССР, поэтому и появилась террористическая организация, известная как «Аль-Каида»*.

«США в Афганистане решили использовать моджахедов для борьбы с советскими войсками в надежде на то, что, после того, как работа будет выполнена, они смогут ими управлять. Так появилась "Аль-Каида", США полностью потеряли контроль над чудовищем, которого они, по сути, создали», - заявил Лавров.

По его словам, по такой же схеме возникло на Ближнем Востоке и «Исламское государство»*, а затем и «Ан-Нусра».

«Как "Аль-Каида", возникла в Афганистане, ИГИЛ* возник после интервенции в Ирак. После вторжения в Ливию, которое грубейшим образом нарушило резолюцию Совбеза ООН, пришла очередь Сирии и появилось новое чудовище: фронт "Ан-Нусра"», - добавил дипломат.

Он отметил, что группировка меняет имена, но «это еще одна террористическая организация».

«Все, что бы цивилизованный Запад не старался принести на Ближний Восток и в Северную Африку, идет на пользу террористам», - пояснил Лавров.

Кроме того, по словам Лаврова, сирийский кризис стал результатом вмешательства тех внешних сил, которые пытались воспользоваться ситуацией в стране и перекроить карту Ближнего Востока.

Дипломат добавил, что президент Сирии Башар Асад защищает суверенитет своей страны от террористов, «которым в сентябре 2015 года до захвата Дамаска оставалась пара недель».

«Мы не хотели повторения трагедий, подобных тем, которые случались за последние несколько десятилетий из-за авантюр (Запада)», - заключил Лавров.  

*«Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГИЛ), «Ан-Нусра» - террористические организации, запрещенные в России

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