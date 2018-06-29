Лавров напомнил Лондону о презумпции невиновности и процитировал Кэррола

Россию обвиняют до конца следствия во многих резонансных событиях и преступлениях, несмотря на то, что расследование по ним еще не завершено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому каналу Channel 4.

Он отметил, что нет никаких доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в США, в Brexit, нет причин считать, что за отравлением семьи британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стоят российские спецслужбы, а также что Россия должна нести ответственность за авиакатастрофу малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Однако же, забыв о презумпции невиновности во всех случаях почему-то обвиняют именно нашу страну.

«Я люблю Льюиса Кэррола, но я не думаю, что логика королевы: "Сначала приговор - потом вердикт!" должна превалировать <…> Следствие все еще продолжается, но ты уже признан виновным. Это не может так работать», - подчеркнул Лавров.

Напомним, 24 мая международная следственная группа представила доклад, в котором говорится о том, что Boeing 777, был сбит из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего зенитно-ракетной бригаде Вооруженных Сил РФ из Курска.

В МИД России заявили, что обвинения международных следователей в причастности Москвы к катастрофе являются голословными, а само расследование - предвзятым.

Инцидент в Солсбери прокомментировал даже лично президент России Владимир Путин, который отметил, что российской стороне очень бы хотелось получить доступ к гражданам своей страны, а также полноценно принять участие в расследовании.