В Европе намерены создать собственный военный союз без США

Девять стран Евросоюза под предводительством Франции и Германии предложили создать новый военный союз без США, пишет немецкий журнал Focus Online.

Прямо перед саммитом НАТО в Брюсселе, который начнется 11 июля, глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский лидер Эммануэль Макрон решили дать отпор Дональду Трампу, так как полагаться на США при нем уже нельзя.

В Евросоюзе хотят создать более тесное сотрудничество между Генштабами, чтобы обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. Как пишет издание, новый союз делает ставку на надежность партнеров.

«Речь идет о создании форума стран единомышленников, которые анализируют ситуацию, которые заблаговременно хотят обсуждать ее друг с другом, если намечается кризис», - отметила министр обороны Германии.

Издание не исключает, что в новой военной инициативе может принять участие Великобритании после Brexit. Дело в том, что ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.