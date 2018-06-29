В Сургуте продавцы шаурмы устроили массовую потасовку со стульями: видео

Массовую драку на проспекте Мира в Сургуте устроили сотрудники местного заведения «Армянская шаурма», пишет «URA.RU».

В Сети опубликованы кадры инцидента, где продавцы устроили потасовку со стульями из общепита. Судя по видео, в драке участвовали более десяти мужчин. В результате инцидента пострадали и были доставлены в больницы несколько человек.

По данным газеты «Известия», причиной случившегося мог стать конфликт между предпринимателями, к которым присоединились их друзья и подчиненные.