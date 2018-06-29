Украинские националисты «присвоили» себе земли России и Польши

Украинские националисты нашли «свои» земли на российском Дальнем Востоке, в Брянской области и в Польше. По словам лидера запрещенной в РФ партии «Свобода»* Олега Тягнибока, территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас.

В эфире канала «112 Украина», он «присвоил» Незалежной Зеленый клин (Дальний Восток), Стародубщину - западную часть территории Брянской области, Холмщину и Надсанье - земли, в современном мире находящиеся частично в Польше и Украине, и Лемковщину - территорию которой делят Словакия, Польша и Украина.

Тягнибок также обвинил Россию в краже украинского культурного наследия, в частности, песни сечевых стрельцов.

«Они сами вообще ни на что не способны», - пожаловался Тягнибок.

Лидер украинских националистов и раньше отличался странными заявлениями. Так, в прошлом году он призывал приложить максимум усилий, чтобы добиться распада Российской Федерации на множество маленьких государств, называя «Московскую империю» главным врагом Украины.

А до этого Тягнибок требовал у Москвы плату за «вековую оккупацию».

* По решению Верховного суда РФ запрещена на территории России