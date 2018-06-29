Путин подписал конвенцию о правовом статусе Каспия

Российский президент Владимир Путин принял предложение кабмина о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сказано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне», - говорится распоряжении Путина.

Глава государства разрешил МИД России в ходе переговоров о подписании конвенции вносить в ее проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Конвенцией определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, в частности его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство. Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие 15 морских миль.

Кроме того, страны-участницы конвенции устанавливают рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам.

По словам замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, проведение саммита «Каспийской пятерки», на котором и подпишут конвенцию, запланировано на август.