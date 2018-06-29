В Москве простились с Андреем Дементьевым

Москва простилась с поэтом Андреем Дементьевым, на чьих стихах выросло несколько поколений россиян.

Близкие, коллеги и просто почитатели таланта поэта несли цветы в зал имени Чайковского, где прошла траурная церемония. У входа даже выстроилась очередь. Из динамиков звучали стихи и песни Дементьева.

Андрей Дементьев не дожил до своего 90-летия всего 20 дней. На его счету полсотни книг, а среди самых известных стихотворений - «Не смейте забывать учителей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и «Нет женщин нелюбимых».

Президент РФ Владимир Путин поздравлял с 8 марта россиянок именно его стихами. Дементьев также руководил журналом «Юность», работал на радио и телевидении. Похоронили поэта на Кунцевском кладбище в Москве.