Мошенники нашли новый способ хищения денег через WhatsApp

Специалисты ESET советуют пользователям WhatsApp соблюдать осторожность, а также не участвовать ни в каких «бесплатных акциях», с помощью которых мошенники обманным путем подписывают их на платные сервисы стоимостью 50 долларов в месяц. Об это говорится в пресс-релизе компании ESET.

Так, потенциальной жертве приходит сообщение от пользователя из списка контактов об «акции», по которой якобы можно получить подарок от брендов. При этом ссылка кажется подлинной, так как буквы там заменены похожими символами.

«Когда пользователь переходит по ссылке из WhatsApp, производится проверка ориентации окна и ширины экрана - это позволяет убедиться, что фишинговый сайт открыт со смартфона. Он получает данные геолокации. Далее производится переадресация в зависимости от страны пользователя», - говорится в сообщении компании.

Затем пользователь проходит анкету с вопросами, после чего ему сообщают о «прохождении квалифицированного отбора». Жертву просят отправить заявку на получение приза, которая стоит около доллара. Пользователи вводят платежные данные, после чего в конце недели с их счета списывают 50 долларов на счет злоумышленников.

Отмечается, что подобная схема успешна только при использовании смартфона и в определенных странах, когда ссылка с помощью геолокации подбирается для каждого места.

Специалисты ESET советуют уточнить у своего контакта, лично ли он отправил ссылку.