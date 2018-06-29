Флейтистка из России играла Баха и Моцарта во время операции на мозге

В Австрии российская флейтистка Софья Пинаева исполнила произведения Моцарта, Баха и Прокофьева на флейте, пока врачи делали ей операцию по удалению опухоли мозга, пишет газета Kurier.

Хирургическое вмешательство проведено в городе Грац. Как пояснил оперировавший хирург Горд фон Кампе, операция при полном сознании была единственной возможностью удалить большую часть опухоли, чтобы не нарушить функции мозга. Пациента выводят из наркоза и позволяют ему находиться в сознании около 2 часов. Врачи, по словам хирурга, тестируют реакции мозга с помощью электрических импульсов.

«Непосредственная коммуникация с пациентом позволяет нам проверить важные функции мозга, как, например, способность говорить», - пояснил нейрохирург.

Для Пинаевой было крайне важно сохранить мелкую моторику рук, а также зрение, чтобы она могла заниматься музыкой, преподавать и фотографировать.

«Произошел только один инцидент: я разок ошиблась, пока играла», - призналась Пинаева.

Отмечается, что операцию произвели год назад, но фотографии были опубликованы только сейчас. Спустя пять дней девушка уже встречалась с друзьями. Через год Пинаева все еще продолжает играть на флейте.