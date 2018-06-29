СМИ: Трамп намерен вывести США из Всемирной торговой организации

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял чиновникам из Белого дома, что намерен вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет портал Axios.

«Он (угрожал выйти из организации) сто раз. Это бы плохо повлияло на нашу страну», - отметил источник.

По его словам, американский лидер в грубой форме говорил о том, что не понимает, почему страна является членом ВТО, и что «оно создано остальными странами, чтобы разрушать США».

При этом, как пишет издание, Трампу много раз пытались пояснить, что ВТО для Америки является благом, на страну в рамках организации работает армия торговых юристов, однако все это президент США не слушает.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты выходят из Совета ООН по правам человека.