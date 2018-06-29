Брошенного в аэропорту кролика приняли за бомбу

Забытую коробку с карликовым кроликом в аэропорту Аделаиды в Австралии приняли за бомбу, сообщает ABC News. Инцидент произошел 27 июня, когда одна из уборщиц обнаружила в женском туалете подозрительную сумку.

Прибившие на место полицейские и саперы ожидали найти там все, что угодно, но были шокированы, когда увидели в ней живое существо.

«Мы относимся ко всему, что связано с авиацией, очень серьезно, но наши саперы, конечно, не ожидали обнаружить кролика в бесхозном багаже», - сказал командир полиции Бретт Маккенн, добавив, что это «безусловно беспрецедентная ситуация».

Полицейские связались с Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения, а пока зоозащитники ехали за кроликом, дали зверьку тертой моркови и даже оборудовали для него жилище в большой клетке.

Сотрудники организации надеются, что им удастся найти хозяйку животного.