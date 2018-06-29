Forbes представил рейтинг элитных российских вузов

Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге образовательных учреждений в РФ по версии журнала Forbes.

«За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования», - отмечает журнал.

Составители учитывали не только качество образования, проводимую научно-исследовательскую работу, международную и финансовую деятельность учебного заведения, но и карьерные перспективы студентов. Изучили зарплаты выпускников, а также наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников и членов советов директоров.

Так, из ста возможных баллов РЭШ набрала 50,73 балла. Второй оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла, а третьим в списке - Московский физико-технический (МФТИ) - 49,92 балла.

Среди лучших вузов России оказались также Национальный исследовательский технологический университет МИСиС с 49,43 балла, МГИМО с 48,9 балла, МГУ с 48,38 балла, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ИТМО с 47,08 балла и Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ) с 47,07 балла.