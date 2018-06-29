Риск смерти для человека перестает расти после 105 лет

Группа ученых из нескольких институтов Рима и университета Калифорнии в Беркли пришла к выводу, что риск смерти человека растет только до определенного возраста. Исследователям удалось установить, что после 105 лет этот показатель «выходит на плато», то есть становится стабильным.

Результаты исследований опубликовал портал Science.

Такие выводы были сделаны после анализа данных о долгожителях Италии старше 105 лет, а это 3 836 человек, из которых 463 - мужчины.

Риск смерти для человека и большинства животных был описан в закономерности, известной как распределение Гомпертца, сформулированной еще в XIX веке, однако из-за выросшей в XX веке продолжительности жизни эти данные стали устаревать, так как хорошо описывали статистику только до 80-летнего возраста.

Авторы нового исследования уверены, что предел человеческой жизни еще не достигнут и со временем отодвинется.