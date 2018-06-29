РФ подала иск в ВТО из-за введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщил министр экономразвития Максим Орешкин. Об этом пишет РИА Новости.

В Минэкономразвития отметили, что РФ направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО из-за дополнительных пошлин на продукцию черной металлургии и алюминий. По словам Орешкина, причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО американской стороной при введении этой меры.

Ранее иски к Соединенным Штатам направили также Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия. Как пояснил Орешкин, если после консультаций стороны не урегулируют спор, то РФ «может обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора».

Напомним, в конце марта Вашингтон из соображений нацбезопасности ввел ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия – 10%, в частности и из России. Москва назвала это решение нелегитимным.