Названа лучшая песня XXI века

Американское издание Rolling Stone составило рейтинг лучших песен с начала XXI века. Топ-100 опубликован на сайте журнала.

Чтобы выбрать лучших, журналисты издания обратилась к критикам, музыкантам, продюсерам и экспертам индустрии, попросив их составить собственные списки лучшей на их взгляд музыки за 18 лет с начала 2000-х годов. На основании этих данных была определена итоговая версия «лучших песен века».

Первое место в топ-100 досталось исполнительнице Бейонсе c композицией Crazy in Love из альбома Dangerously in Love 2003 года.

На второй позиции расположилась песня Paper Planes британской певицы M.I.A. Тройку лидеров замыкает композиция Seven Nation Army музыкальной группы The White Stripes.

Также в рейтинг вошли песни Hey Ya! группы Outkast, 99 Problems рэпера Jay-Z, Maps американского коллектива Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep исполнительницы Адель, Royals новозеландской певицы Lord и Last Nite коллектива The Strokes.