Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США пообещали Германии не вводить санкции из-за «Северного потока - 2»

Андрей Аркадьев
14:26 29.06.2018
В Минэкономразвитии ФРГ получили от Вашингтона предварительные гарантии на то, что санкции США не затронут «Северный поток - 2».
США пообещали Германии не вводить санкции из-за «Северного потока - 2»
  • Видео по теме
Фото: Stefan Sauer dpa/ Globallookpress

В министерстве экономики Германии заявили, что санкции Соединенных Штатов не будут налагаться на газопроводы с российским участием.

Об этом сообщил представитель минэкономики ФРГ в пятницу, пишет РИА Новости. Одним из таких газопроводов является «Северный поток - 2».

«Это то, что нам заявили США, что они пока отказываются от санкций в отношении газопроводов», - приводит агентство слова представителя министерства.

Проект «Северный поток - 2» - это газопровод, который должен пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод должны построить рядом с действующим «Северным потоком». Проложить газопровод дали разрешение Германия, Швеция и Финляндия, Москве осталось дождаться ответа только от Дании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Дата29.06.2018, 11:14
Тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля
Как пала цитадель ИГИЛ*: российский военный советник рассказал о жестоких боях за Маскану
Дата29.06.2018, 02:10
Как пала цитадель ИГИЛ*: российский военный советник рассказал о жестоких боях за Маскану
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Дата28.06.2018, 10:30
Почему чемпионат мира по футболу в России - самый крутой в истории
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение
Дата29.06.2018, 11:05
СМИ: межконтинентальная ракета «Булава» принята на вооружение
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Дата26.06.2018, 18:21
Останки солдат, участвовавших в прорыве линии Маннергейма, обнаружили в Ленинградской области
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:04 В стране и мире
РФ подала иск в ВТО из-за введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий
14:26 В стране и мире
США пообещали Германии не вводить санкции из-за «Северного потока - 2»
13:25 Армия
Видео
Шойгу рассказал о новинках главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
12:14 ОПК
Видео
Борисов раскрыл подробности о новейшем ледоколе «Лидер»
11:02 Спорт
Видео
Названа худшая команда ЧМ-2018
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Полицейские в коротких шортах: в Ливане регулировщиц одели в новую форму Видео
Полицейские в коротких шортах: в Ливане регулировщиц одели в новую форму
В США было перехвачено сообщение о запуске термоядерных ракет
В США было перехвачено сообщение о запуске термоядерных ракет
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео Видео
Националисты, ветераны «АТО» и полиция устроили побоище возле детского лагеря под Киевом: видео
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
Депутаты Рады устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
СМИ: Ким Чен Ын приказал расстрелять офицера за дополнительные пайки военным
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
В Симпсонах нашли предсказание исхода ЧМ-2018
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.