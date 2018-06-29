США пообещали Германии не вводить санкции из-за «Северного потока - 2»

В министерстве экономики Германии заявили, что санкции Соединенных Штатов не будут налагаться на газопроводы с российским участием.

Об этом сообщил представитель минэкономики ФРГ в пятницу, пишет РИА Новости. Одним из таких газопроводов является «Северный поток - 2».

«Это то, что нам заявили США, что они пока отказываются от санкций в отношении газопроводов», - приводит агентство слова представителя министерства.

Проект «Северный поток - 2» - это газопровод, который должен пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод должны построить рядом с действующим «Северным потоком». Проложить газопровод дали разрешение Германия, Швеция и Финляндия, Москве осталось дождаться ответа только от Дании.