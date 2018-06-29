Сотню мертвых акулят вынесло на гавайский берег

В США на Гавайских островах нашли сотню мертвых детенышей акулы-молота. Об этом сообщает портал Khon 2.

Тела рыб обнаружил рабочий Самуэль Этрата на одном из пляжей города Гонолулу.

«Акулы лежали вдоль всего пляжа. Я был в шоке от увиденного», - заявил он.

Мужчина вызвал представителей Департамента природы и водных ресурсов, и они начали расследование.Предположительно, мертвых акулят выбросил ресторан La Mariana Sailing Club - рыбы запутались и погибли в сетях одной из рыбацких лодок.

Директор местного океанариума сообщил, что акулам нужно обязательно двигаться, чтобы дышать.

«Попадание в сеть даже на пару минут приводит к тому, что они умирают от удушья», - отметил он.

Сенатор от штата Майк Гэббэрд заявил, что пытается провести закон, который запретит ловлю рыбы жаберными сетями в тех местах, где обитают акулы. Но его попытки пока не увенчались успехом. Согласно тексту законопроекта, если человек будет уличен в ловле акул сетями, то ему будет выписан штраф в 500 долларов за одну акулу.