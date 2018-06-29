На Урале выпускникам школы вручили грамоты с символикой Украины

Выпускникам школы №22 в городе Серове Свердловской области по ошибке вручили грамоты об окончании учебного заведения, в оформлении которых была использована украинская символика - желтый трезубец на синем фоне и желто-голубая ленточка, пишет РИА Новости.

Ошибку допустила классный руководитель: она взяла из интернета бланк, подходящий по разрешению и не обратила внимание на оформление. Позже учительница поняла, что распечатала из интернета не те образцы.

«Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала», - рассказал РИА Новости начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов.

Учительницу наказали, ей был объявлен выговор. Она изъяла все грамоты и выдала выпускникам документы с символикой России.