Россия прекратила выдачу виз литовцам по проекту «Миссия Сибирь»

Россия прекратила выдачу виз литовцам, которые посещают РФ в рамках мемориального проекта «Миссия Сибирь», одна из задач которого - благоустройство захоронений литовских ссыльных.

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что действия Москвы являются ответным шагом на ужесточение позиции литовских властей в вопросах восстановления и ремонта советских памятников.

В министерстве отметили, что российское посольство неоднократно обращалась по этому поводу в МИД и минкультуры Литвы, однако вразумительной реакции от Вильнюса не последовало.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», - говорится в сообщении Захаровой.

Дипломат также выразила «серьезную обеспокоенность» тем, что на территории Литвы происходят попытки демонтажа памятников, возведенных в честь солдат Красной армии.